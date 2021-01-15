Штормовое предупреждение: на Орловщину надвигаются крещенские морозы

В ближайшие дни по прогнозу Орловского гидрометцентра на территории области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. Берегите себя и свой кров от огня! – напомнили в пресс-службе МЧС.

Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты, ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие подставки. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами.

При использовании печей:

1. Не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений.

2. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже одного раза в три месяца.

3. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям;

4. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

При обморожении

Как правило, обморожение получают при длительном пребывании на улице при -10… -20 градусах. К обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, тяжелые механические повреждения с кровопотерей.

Первое, что надо сделать при признаках обморожения, – доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. При обморожении первой степени охлажденные участки следует согреть теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием.

Основные же профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения сводятся к правильному подбору одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания, сокращению до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела, контролю за открытыми участками тела.

Водителям необходимо учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта.

При отключении теплоснабжения:

сообщите об отключении в свою управляющую компанию;

используйте для обогрева помещения электрообогреватели только заводского изготовления. Использование самодельных, не сертифицированных электрообогревателей повышает риск возникновения пожара или выхода из строя системы электроснабжения;

не используйте для отопления квартиры газовые или электрические плиты;

для сохранения в помещении тепла примите меры по утеплению входных и балконных дверей, окон.