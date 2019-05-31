31 мая 2019



Штормовое предупреждение сохраняется на Орловщине второй день подряд

По прогнозу орловских синоптиков в ближайшие сутки с 21 часа 31 мая до 21 часа 01 июня на территории Орловской области ожидаются осадки в виде дождя и усиления ветра при грозе местами с порывами до 18 м/с. В первый день лета орловцев ждет переменная облачность, местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. Ветер северный 5-10, при грозе местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Так, вероятны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: нужно соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра нужно обходить подальше рекламные щиты и другие легкие конструкции, деревья. Нужно быть особо осторожными, если впереди видны оборванные провода.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с открытых балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять авто под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

 

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Опубликовано 31 мая 2019 в 17:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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