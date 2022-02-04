«Шумовыми полосами» оснастят 15 орловских железнодорожных переездов

Подъезды к 15 железнодорожным переездам оснастят «шумовыми полосами» в 2022 году. Устройства представляют из себя серию неровностей, которые чередуются друг с другом. При пересечении автомобилем таких полос его подвеска вибрирует, предупреждая водителя о приближении к железной дороге.

Кроме того, на 43 переездах Орловской области в текущем году заасфальтируют проезжую часть в зоне ответственности железнодорожников, установят новые дорожные знаки и направляющие столбики, проведут техническое обслуживание устройств безопасности.

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон», что позволит минимизировать неудобства для водителей, — рассказали в пресс-службе МЖД.