4 февраля 2022



«Шумовыми полосами» оснастят 15 орловских железнодорожных переездов

Подъезды к 15 железнодорожным переездам оснастят «шумовыми полосами» в 2022 году. Устройства представляют из себя серию неровностей, которые чередуются друг с другом. При пересечении автомобилем таких полос его подвеска вибрирует, предупреждая водителя о приближении к железной дороге.

Кроме того, на 43 переездах Орловской области в текущем году заасфальтируют проезжую часть в зоне ответственности железнодорожников, установят новые дорожные знаки и направляющие столбики, проведут техническое обслуживание устройств безопасности.

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон», что позволит минимизировать неудобства для водителей, — рассказали в пресс-службе МЖД.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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