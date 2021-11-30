30 ноября 2021



Сильный ветер на Орловщине продержится ещё сутки

По информации Орловского гидрометцентра, на территории нашего региона с 21.00 29 ноября до 21.00 1 декабря 2021 года ожидается усиление ветра с порывами до 15-23 м/с. В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения: обрывов ЛЭП и воздушных линий связи, падения широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев. В регионе на два дня вводятся ограничения при проведении высотных работ. Из-за ветра возможны затруднения в работе всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Пресс-служба горадминистрации обратилась к орловцам с просьбой не оставлять автомобили вблизи конструкций большой парусности, сухих деревьев, а также вблизи многоквартирных жилых домов и административных зданий. По возможности ограничьте пользование автомобилем на эти дни.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2021 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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