Силовики освободили похищенного владельца «Орловской нивы»

Совместными усилиями нескольких силовых ведомств было установлено местонахождение Сергея Будагова и лиц, причастных к его похищению. Детали операции по его освобождению сообщили сегодня в ходе брифинга в региональном Следственном комитете. Сергея Будагова удерживали в частном доме на территории Тульской области При силовой поддержке СОБРа Тульской Росгвардии он был освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется.

Лица, причастные к его похищению, доставлены в СК и некоторые начали активно сотрудничать со следствием. Между тем, следственно-оперативная группа продолжает работать и на месте, где злоумышленники удерживали Будагова. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.

Кстати, кроме дела по статье «похищение человека», возбуждено дело и по статье «вымогательство» — преступники требовали за освобождение заложника 20 миллионов рублей. Нападение на главу некогда орловского, а теперь тульского агрохолдинга было тщательно спланировано. Нападавшие были переодеты в форму сотрудников полиции — именно этим на пресс-конференции и объяснили успех нападавших на машину Будагова. Также при них было оружие, но его не применяли — только угрожали им. На пресс-конференции была отмечена особая роль сотрудников полиции, которые участвовали в операции. Между тем, на официальном сайте УМВД нет информации ни о похищении Будагова, ни о его освобождении. Как уже писала «Орловская среда», на время чемпионата мира все региональные пресс-службы получили указание публиковать только позитивные новости. Что характерно, на пресс-конференции заявили, что информация об освобождении Сергея Будагов размещена и на сайте УМВД. На момент написания заметки (а освободили Будагова в ночь с 12 на 13-ое) по-прежнему в ленте новостей орловской полиции был сплошной позитив.

Следственный комитет опубликовал уже несколько видеороликов и самих подозреваемых, и места, где содержали Будагова, и небольшой фрагмент пояснений владельца агрохолдинга, где он рассказывает про 20 миллионов рублей.

 

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Опубликовано 13 Июл 2018 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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