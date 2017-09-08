Синоптики предупреждают о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни на территории Орловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололедица и усиление ветра, предупреждает ГУ МЧС по Орловской области.

По прогнозу Росгидромета, в ближайшие дни на территории Центрального федерального округа, в том числе и Орловского области, под влиянием атмосферных фронтов активного циклона выпадет снег, местами сильный и мокрый с дождем, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

30 ноября облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°, при прояснениях до 11° мороза, днем -4,+1°.

1 декабря ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь.

Ветер южный 11-16, местами до 21 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 1-6° тепла.