Синоптики предупреждают о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни на территории Орловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололедица и усиление ветра, предупреждает ГУ МЧС по Орловской области.
По прогнозу Росгидромета, в ближайшие дни на территории Центрального федерального округа, в том числе и Орловского области, под влиянием атмосферных фронтов активного циклона выпадет снег, местами сильный и мокрый с дождем, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.
30 ноября облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°, при прояснениях до 11° мороза, днем -4,+1°.
1 декабря ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь.
Ветер южный 11-16, местами до 21 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 1-6° тепла.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2017 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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