Синоптики прогнозируют метель в Орловской области

17 и 18 января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 17 января по 21 час 18 января на территории области будет облачно с прояснениями.

Ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метель, днем местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 10-15, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6°С…-11°С и днем 0°С…-5°С.

Региональное ГУ МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий: обрывах линий электропередач, падении деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, и напоминает гражданам о мерах безопасности при нахождении на улице.

 

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Опубликовано 17 Янв 2018 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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