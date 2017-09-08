Синоптики прогнозируют на Орловщине осадки и гололедицу

8 ноября на территории Орловской области ожидаются осадки, а на дорогах – гололедица.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября на территории области облачно с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…+3°С, днем +1°С…+6°С.

ГУ МЧС предупреждает: водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными.