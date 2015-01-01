Синоптики прогнозируют сильный ветер в Орловской области

В ближайшие сутки в Орловской области синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 м/с.

В соответствии с прогнозом, с 21 часа 19 апреля до 21 часа 20 апреля на территории Орловской прогнозируются облачная с прояснениями погода, усиление ветра с порывами до 19 м/с, температура ночью 3-8 градусов тепла, днем до +16.

ГУ МЧС предупреждает: неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности.