Синоптики прогнозируют сильный ветер в Орловской области

В ближайшие сутки в Орловской области синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 м/с.

В соответствии с прогнозом, с 21 часа 19 апреля до 21 часа 20 апреля на территории Орловской прогнозируются облачная с прояснениями погода, усиление ветра с порывами до 19 м/с, температура ночью 3-8 градусов тепла, днем до +16.

ГУ МЧС предупреждает: неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности.

 

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Опубликовано 19 Апр 2018 в 15:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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