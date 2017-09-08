Синоптики прогнозируют усиление ветра в Орловской области

13 и 14 сентября в Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Орловский гидрометцентр, с 21 часа 13 сентября до 21 часа 14 сентября на территории будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +19°С…+24°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.