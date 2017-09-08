Синоптики прогнозируют усиление ветра в Орловской области

13 и 14 сентября в Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.
Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Орловский гидрометцентр, с 21 часа 13 сентября до 21 часа 14 сентября на территории  будет  облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +19°С…+24°С.
В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

 

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Опубликовано 13 Сен 2017 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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