Синоптики вновь прогнозируют в Орловской области неблагоприятные метеоявления

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 апреля до 21 часа 27 апреля на
территории области ожидается усиление ветра: 8-13, местами порывы до 18 м/с, днем 11-16, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 18-23°.
28 апреля: без осадков. Ветер южный 7-12, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10°, днем 19-24°.
29 апреля: без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 21-26°.

 

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Опубликовано 26 Апр 2017 в 18:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 38

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ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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