Синоптики вновь прогнозируют в Орловской области неблагоприятные метеоявления

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 апреля до 21 часа 27 апреля на

территории области ожидается усиление ветра: 8-13, местами порывы до 18 м/с, днем 11-16, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 18-23°.

28 апреля: без осадков. Ветер южный 7-12, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 19-24°.

29 апреля: без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 21-26°.