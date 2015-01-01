Синягов все-таки знал?

№4 (452) от 15 февраля 2017 г.

В конце декабря прошлого года орловские СМИ сообщили, что Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области (АИЖК) обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Мостострой 66» о возврате проданного здания кинотеатра «Родина». Примерно тогда же выяснилось, что «Родину» не просто продали частной фирме – ее продали дважды! И обе сделки по отчуждению госимущества (каковым по сути и являлось здание «Родины») прошли при полном попустительстве профильного департамента и его руководителя Андрея Синягова.

В своих прошлых публикациях «Орловская среда» неоднократно обращалась к теме проданной «Родины». Напомним, как развивались события.

Итак, летом 2016 года в прессе появилась информация, что здание бывшего кинотеатра «Родина», являющееся памятником истории и культуры регионального значения, продано ООО «Мостострой 66». Формально «Родину» продал собственник – АИЖК Орловской области, которое, в свою очередь, само является собственностью области, поскольку ей, области, принадлежат 96% акций АИЖК. Этими акциями, соответственно, управляет Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, которым руководит небезызвестный Андрей Абрамович Синягов. Он же является и председателем совета директоров АИЖК.

В ноябре того же года вопрос о возвращении «Родины» в собственность АИЖК (а фактически в областную собственность) поднял на внеочередной сессии облсовета депутат Виталий Рыбаков. Отвечая депутату, Андрей Синягов утверждал, что «Родина» не является собственностью области (!), а совет директоров о продаже здания кинотеатра ничего не знал – сделку с ним не согласовывали. И пояснил почему:сделка не считалась крупной, поскольку балансовая стоимость здания кинотеатра составляла 30 миллионов рублей, рыночная – 40 миллионов, а согласования требуют лишь сделки по объектам стоимостью от 350 миллионов рублей.

Вскоре выяснился еще более вопиющий факт. Как оказалось, ООО «Мостострой 66» было не первым покупателем «Родины» – еще в декабре 2015 года АИЖК продало памятник культуры другой частной фирме – ООО «АСК Инжиниринг», а уже то перепродало «Родину» «Мостострою». Примечательно, что обе фирмы были аффилированы тогдашнему гендиректору АИЖК Сергею Кочергину, который ныне находится под следствием. Не менее примечательно, что на ноябрьской сессии облсовета председатель совета директоров АИЖК Андрей Синягов ни словом не обмолвился о том, что «Родина» была продана дважды. И что в этом случае ООО «Мостстрой 66» является уже добросовестным приобретателем и вернуть здание кинотеатра будет весьма проблематично.

Между тем Андрей Синягов как руководитель департамента и председатель совета директоров АИЖК не мог не знать о сделке по продаже «Родины» еще в 2015 году. Поясним, почему.

После того как стало известно о двойной продаже здания-памятника, депутат Виталий Рыбаков направил соответствующие депутатские запросы в адрес Департамента госимущества и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области». Из полученных ответов выяснились очень интересные вещи.

Согласно законодательству высший орган управления акционерным обществом, каковым и является АИЖК, – общее собрание акционеров. В его функции входит в том числе и избрание ревизионной комиссии, которая каждый год должна проверять финансово-хозяйственную деятельность общества и составлять заключение по итогам проверки. В полномочия ревизионной комиссии входит проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета и многое другое. Разумеется, такая комиссия существует и в АИЖК.

Как следует из ответов на депутатский запрос Рыбакова, в 2015 году в ревизионную комиссию общества входили три человека. Среди них – Светлана Андреева – непосредственная подчиненная Андрея Абрамовича Синягова, возглавляющая отдел юридических лиц управления государственного имущества Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Заметим, именно этот отдел отвечает за осуществление контроля за деятельностью хозяйственных обществ с долей участия Орловской области.

Какое же заключение выдала ревизионная комиссия, проведя проверку деятельности общества за 2015 год?

Так, например, в разделе отчета «Организация бухгалтерского учета» указано: «Все финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании первичных документов». Это значит, что в бухгалтерской отчетности общества была отражена и сделка по выбытию объектов основных средств – здания кинотеатра и земельного участка под ним. Таким образом, ревизоры просто не могли не заметить движение основных средств общества (а точнее, их уменьшение) на сумму в несколько десятков миллионов рублей. И тем не менее не заметили. Или не захотели заметить. А может быть, перед комиссией стояла задача не заметить?

Во всяком случае о том, что АИЖК больше не является собственником «Родины», в заключении нет ни слова! При этом в отчете отражено снижение стоимости основных средств на 12,4%.

Примечательно также, что ревизию деятельности АИЖК комиссия проводила в течение двух с половиной месяцев. Как следует из ответа гендиректора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» М. Карпачевой на депутатский запрос Виталия Рыбакова, ревизоры работали в период с 10 февраля по 29 апреля 2016 года. По версии же руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрея Синягова, приведенной в его ответе на такой же запрос, та же комиссия осуществляла проверку лишь в апреле месяце!

Разница в датах в данном случае очень важна: при добросовестной работе ревизора уже в феврале месяце г-н Синягов должен был знать, что осуществилась сделка по отчуждению объекта основных средств общества и, соответственно, должен был принять меры по недопущению повторного отчуждения объекта культурного наследия регионального значения. Если, конечно, был в этом заинтересован.

Однако по каким-то причинам Синягов предпочел умолчать, что ревизоры, в том числе его непосредственная подчиненная, работали 2,5 месяца с документами общества – и не нашли никаких следов данной сделки. Или не хотели искать? А ведь в Положении о ревизионной комиссии АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» пункт 4.5 гласит, что при проведении проверки члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

При этом нельзя сказать, что комиссия работала спустя рукава. Так, ревизоры выявили множество негативных процессов в финансово-хозяйственной деятельности общества. Как следует из отчета ревизионной комиссии, за 2015 год выручка АИЖК упала на 39%, себестоимость продаж – на 35,6%, валовая прибыль – 47%, а управленческие расходы выросли почти на 7%. И в отчете указано: «…необходимо отметить ухудшение показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность общества».

Данный отчет был представлен на годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 22 июня 2016 года. Никаких нареканий и замечаний он у совета директоров (куда входил и Андрей Синягов), судя по протоколу, не вызвал и был принят.

Таким образом, Синягов был в курсе дел АИЖК. И возможность не допустить повторной сделки по отчуждению здания кинотеатра «Родина» у него была. Повторим: ревизионная комиссия приступила к проверке 10 февраля 2016 года. Второй раз «Родину» продали в начале июня. Фактически у Синягова было около полугода, чтобы не допустить повторного отчуждения госимущества: ревизионная комиссия вполне могла потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а Синягову как руководителю департамента, управляющему 96% акций, принадлежащих области, не составило бы труда это собрание организовать. Но ни комиссия, ни Синягов ничего подобного делать не стали.

Более того, иск в суд об оспаривании сделки с «Родиной» АИЖК подало только 16 декабря 2016 года, спустя почти три недели после того, как проблему поднял депутат облсовета Виталий Рыбаков. Но, как выяснилось, составлен он был настолько безграмотно, что суд оставил его без движения до 25 января 2017 года. При этом, как следует из материалов дела, после продажи «Родины» АИЖК продолжало платить за электроэнергию и содержание здания! Но об этом Андрей Абрамович Синягов депутатам также не сообщил. Очевидно, ему было не до «Родины».

Как теперь всем хорошо известно, как раз в конце прошлого года господин Синягов был активно занят куда более важным делом – давал показания против владельца «Орловской нивы» Сергея Будагова, которого обвиняли в даче взятки все тому же Синягову и которого полностью оправдал суд, признавший в том числе и действия Синягова провокационными. Кстати, эти действия как раз приходятся на весну 2016 г. (спецоперация по задержанию Будагова при непосредственном участии Синягова проходила в марте), то есть на то самое время, когда «Родину» еще можно было, образно выражаясь, спасти. Но, судя по всему, сохранить уникальное в своем роде здание для области в задачи Синягова как руководителя Департамента госимущества не входило…

В связи с этим редакция «Орловской среды» считает, что надзорным и правоохранительным органам стоило бы проверить деятельность (или бездействие) департамента госимущества и его руководителя Андрея Синягова на предмет наличия коррупционной составляющей при осуществлении сделок при продаже здания кинотеатра «Родина».

Тем временем, как стало известно «Орловской среде», 6 февраля в Арбитражный суд Орловской области поступило заявление от ООО «Мостострой66» об утверждении мирового соглашения с АИЖК. Какие условия прописаны в этом соглашении, нам пока неизвестно. Не исключено, что «Родину» все же удастся вернуть в областную собственность. Вот только вряд ли это можно будет поставить в заслугу господину Синягову.