27 июля 2018



Система МФЦ в Орле дала серьезный сбой — вместо ликвидации очередей люди получили тройную очередь

Представители ОНФ обратились в прокуратуру Орловской области по фактам выявленных нарушений при оказании услуг в многофункциональном центре на улице Ленина, 1 в Орле.

-К нам обращаются граждане, которые жалуются на качество работы многофункционального центра. В офисе постоянно образуются очереди. Орловчанам приходится в течение нескольких дней подряд приходить, чтобы получить необходимые услуги или документы. Считаю, что такая ситуация недопустима, – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Активисты ОНФ выехали на место и выяснили, что каждое утро перед входом в здание многофункционального центра образуется длинная очередь. Жители приходят за талоном на получение услуг к 7 часам утра и стоят на улице в ожидании открытия офиса обслуживания. Затем граждане еще целый час стоят за талоном, но уже в помещении многофункционального центра. Наконец, третья очередь ждет «счастливчиков», так как с момента открытия офиса начинает работать лишь часть специалистов.

— Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу специалистов «единого окна» таким образом, чтобы в период массового прихода граждан задействованы были все работники. В реальности получается так, что люди стоят в очередях, но могут свою услугу не получить. Поэтому мы обратимся в правительство региона с предложением принять меры для усовершенствования работы многофункционального центра с целью повышения качества предоставляемых услуг, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

Активисты ОНФ проводили проверку работы офиса многофункционального центра на протяжении нескольких дней. Пик очередей приходится на временной промежуток с 10 до 12 часов. Нужно заметить, что ситуация характерна для оказания всего спектра предоставляемых в «едином окне» услуг. Ко времени завершения рабочего дня очередь начинает собираться с 17 часов. Самого длительного ожидания требуют сделки с имуществом. Причина задержки работы связана с тем, что сокращается количество задействованных специалистов. Граждане не дожидаются своей очереди и уходят. Например, 26 июля с утра в офисе работало 14 окон из 33. Напомним, основная идея МФЦ была как раз в том, что с помощью сети подобных офисов граждане смогли бы быстро и без очередей получить необходимые услуги и документы без посещения отдельно взятых ведомств и организаций. Однако практика показывает, что многофункциональные центры в большинстве случаев не оправдывают возложенные на них функции.

 

Житель Орловской области напал на вице-президента фонда "Сколково"
В центре Орла ограничат движение
Активисты общероссийского народного фронта считают, что покупка «Орелоблэнерго» «Ауди Q7» за три ми...
Опубликовано 27 Июл 2018 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"