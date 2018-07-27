Система МФЦ в Орле дала серьезный сбой — вместо ликвидации очередей люди получили тройную очередь

Представители ОНФ обратились в прокуратуру Орловской области по фактам выявленных нарушений при оказании услуг в многофункциональном центре на улице Ленина, 1 в Орле.

-К нам обращаются граждане, которые жалуются на качество работы многофункционального центра. В офисе постоянно образуются очереди. Орловчанам приходится в течение нескольких дней подряд приходить, чтобы получить необходимые услуги или документы. Считаю, что такая ситуация недопустима, – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Активисты ОНФ выехали на место и выяснили, что каждое утро перед входом в здание многофункционального центра образуется длинная очередь. Жители приходят за талоном на получение услуг к 7 часам утра и стоят на улице в ожидании открытия офиса обслуживания. Затем граждане еще целый час стоят за талоном, но уже в помещении многофункционального центра. Наконец, третья очередь ждет «счастливчиков», так как с момента открытия офиса начинает работать лишь часть специалистов.

— Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу специалистов «единого окна» таким образом, чтобы в период массового прихода граждан задействованы были все работники. В реальности получается так, что люди стоят в очередях, но могут свою услугу не получить. Поэтому мы обратимся в правительство региона с предложением принять меры для усовершенствования работы многофункционального центра с целью повышения качества предоставляемых услуг, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

Активисты ОНФ проводили проверку работы офиса многофункционального центра на протяжении нескольких дней. Пик очередей приходится на временной промежуток с 10 до 12 часов. Нужно заметить, что ситуация характерна для оказания всего спектра предоставляемых в «едином окне» услуг. Ко времени завершения рабочего дня очередь начинает собираться с 17 часов. Самого длительного ожидания требуют сделки с имуществом. Причина задержки работы связана с тем, что сокращается количество задействованных специалистов. Граждане не дожидаются своей очереди и уходят. Например, 26 июля с утра в офисе работало 14 окон из 33. Напомним, основная идея МФЦ была как раз в том, что с помощью сети подобных офисов граждане смогли бы быстро и без очередей получить необходимые услуги и документы без посещения отдельно взятых ведомств и организаций. Однако практика показывает, что многофункциональные центры в большинстве случаев не оправдывают возложенные на них функции.