СИТИ-МЕНДЖЕРА ОРЛА ТОЧНО НАКАЖУТ ЗА УТАЕННЫЙ ДОМ. ЗАКОННЫМ ЛИ БУДЕТ НЕ УВОЛЬНЯТЬ ЕГО С ДОЛЖНОСТИ?

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

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На одном из сайтов по продаже недвижимости в Орловской области можно прочитать такое рекламное объявление: «Предлагается эксклюзивный земельный участок в элитном коттеджном поселке Горки в 2 км от города. Великолепное место, участок крайний. Заезд можно сделать с двух сторон. Площадь земли 13 сот. Категория земли ИЖС. Для объектов жилой застройки. Вся улица жилая. В конце участка березовая роща, под горкой расположен пруд с оборудованным местом для купания и рыбалки. Затопления не бывает, т.к. участок находится на очень высоком берегу. Всепогодный подъезд, до участка идет отличная асфальтовая дорога. Очень приличные статусные соседи. Закрытая территория поселка. Одно из лучших мест для строительства загородного дома!»

Так выглядит тот самый «несуществующий» дом

И действительно, если лет двадцать назад жители Орловщины с удивлением взирали на особняки, которые строились на так называемом «Поле чудес», то в последнее время центр элитной недвижимости с «очень приличными статусными соседями» постепенно переместился в поселок Горки в нескольких километрах от Орла. Именно здесь журналисты и общественники ищут (и, что важно, находят) уютные гнездышки, гнезда и гнездища власть предержащих и их ближайших друзей и соратников.

Первым «нашелся» красивый особняк из облицовочного кирпича под черепичной крышей, построенный на участке в 15,03 сотки сити-менеджером Орла Александром Муромским. Сегодня этот дом может сослужить плохую службу своему хозяину. Что ждет Муромского? Выговор, как хотели бы и он сам, и областные власти, увольнение с должности главы исполнительной власти города Орла, или же уголовное дело, на чем настаивают общественники? Давайте разбираться…

«НИКОГДА НЕ СКРЫВАЛ», А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО СКРЫЛ

Когда мы читаем, что говорит о своем доме Александр Муромский, то чувствуем в его словах искреннее недоумение: мол, что вы к какому-то дому привязались? Недоумение это — следствие практически полной безнаказанности руководителей различного уровня, которая стала нормой при губернаторе Вадиме Потомском. В то время никто и подумать не мог о том, чтобы открыто обвинить городского руководителя высокого ранга в том, что он живет не по средствам и что-то скрывает при заполнении декларации. Если кого-то и обвиняли, то как-то невнятно, а органы, ответственные за контроль в этой области, просто игнорировали сообщения СМИ.

Первый раз Муромского и его дом «засветили» не нынешним летом, а ровно пять лет назад, 13 ноября 2014 года. Тогда сайт «Орлец», а вслед за ним телекомпания «Истоки» и другие СМИ опубликовали эскизный проект «дома Муромского» и краткий комментарий к нему: «В распоряжении сотрудников сайта «Орлец» оказался эскизный проект особняка, заказчиком которого выступает Александр Муромский, зам. главы администрации города. По подсчетам некоторых проектировщиков, строительство такого домика обойдется чиновнику без малого в 10 миллионов рублей.

Информации о местоположении дома, этапе стройки и прочих деталях пока нет. Кстати, сведения о доходах Муромского приложены там же — у него 1,5 миллиона, у его жены – полмиллиона». https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fistoki.tv%2Fnews%2Fofficial%2Faleksandr-muromskiy-stroit-dom-za-10-millionov-rubley%2F

Насчет местоположения дома мы все уже знаем, а вот стоимость строительства, которую называли проектировщики в 2014 году, сейчас по понятным причинам выросла как минимум втрое – до 30 миллионов рублей. Отметим, что земельный участок для индивидуального жилищного строительства господин Муромский получил в аренду 4 апреля 2010 года, когда перешел из «Орелгосзаказчика» на должность начальника управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Скриншот сообщения «Истоков» о проекте дома Муромского. 14 ноября 2014 г.

Эскизный проект очень похож на его воплощение. Правда, дом стал чуть больше.

Близость к губернатору Потомскому, который, как мы знаем, часто «гарантировал» безопасность и безнаказанность тем, кто служил ему верой и правдой, позволила Муромскому тогда, в ноябре 2014 года, заявлять авторам публикаций о проекте его дома: «Никогда не скрывал, что строю дом. Строительство начал еще несколько лет назад. Все работы, ведущиеся в рамках строительства, все договорные отношения с контрагентами оформлены лично на меня — не считал и не считаю нужным что-то прятать и переоформлять, к примеру, на членов семьи.

На данный момент, после нескольких лет, на участке стоит только «коробка». Все работы официально оформлены, и, что самое главное, все расходы, связанные со стройкой, абсолютно соответствуют уровню моих доходов. С уважением, А.С. Муромский».

Давайте сравним тогдашнее заявление Муромского с его комментарием, сделанным 21 августа нынешнего года: «Я никогда не скрывал и, само собой, не скрываю сейчас, что строю дом. Аренда земельного участка и разрешение на строительство дома оформлены на меня с 2010 года. Он не достроен, поэтому в нем никто никогда не жил и не живет. То есть на сегодняшний день дом находится в стадии незавершенного строительства. И соответственно, не введен в эксплуатацию».

Позиций, которые через пять лет решил «опустить» Александр Муромский – две.

«Все работы, ведущиеся в рамках строительства, все договорные отношения с контрагентами оформлены лично на меня».

«Самое главное, все расходы, связанные со стройкой, абсолютно соответствуют уровню моих доходов».

Люди, которые умеют читать между строк (а мы умеем это делать и находить подтверждение этим «междустрочным» сюжетам), прекрасно понимают, что две эти позиции «забыты» не случайно. Мы на сто процентов уверены в том, что когда правоохранительные органы начнут (если они начнут) разбираться с тем, кто, когда и силами каких предприятий строил дом Муромскому, то они обнаружат много интересного. А еще большие вопросы возникнут, если будет проведена экспертиза строения в Горках. Тогда будет выяснена его реальная стоимость, как нам представляется, превышающая доходы семьи Муромских за 10-15 лет. Вот поэтому пять лет назад тогдашний заместитель сити-менеджера говорил о том, что расходы на стройку соответствуют уровню его доходов, а сегодня об этом промолчал…

В ноябре 2014 года Муромский жаловался журналистам на то, что никак не может достроить дом, который строит уже четыре года. Видимо, не хватало средств. А вот в 2015-2016 годах, когда он «подключился» к освоению бюджета, выделенного на празднование 450-летия Орла, будучи заместителем и первым заместителем сити-менеджера Андрея Усикова, средства на достройку дома вдруг появились. В справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах финансового характера они, правда, отражения не нашли, зато дом – красавец, который оценивают под 30 миллионов, стоит на земле, взятой Муромским совсем незадорого в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Предположений, откуда взялись деньги на строительство объекта, может быть множество,- должности, которые занимал и занимает Муромский, как говорится «коррупционноемкие». Но Боже нас упаси обвинять его в коррупционных правонарушениях (за исключением незадекларированного дома, конечно)! Просто у нас, да и не только у нас, вызывает некоторое недоумение то, как Муромский и его подчиненные, которым он дает поручения готовить ответы гражданам, общественным организациям и депутатам, отвечают на прямые вопросы – например, о том, когда же деятельности конкретных подрядчиков, вытянувших из «праздничного» бюджета десятки миллионов рублей, будет дана принципиальная оценка, и городские власти наконец включатся в процесс выведения их на чистую воду. Сегодня такие ответы, как «идет работа», «готовим иски», «решаем вопросы», уже не проходят. Сроки давности, которые позволят нечистым на руку гражданам остаться безнаказанными, постепенно истекают. Не является ли молчание и увиливание от решительных действий следствием раздела бюджетного пирога между подрядчиками и чиновниками?

Чем отличается строительство дома обычного человека от строительства дома чиновника? Обычный человек строит дом, исходя из своих реальных доходов, в том числе кредитов. Чиновник строит так, чтобы не показать свои реальные доходы, не брать кредитов, но тем не менее построить дом как можно дешевле и качественнее.

Для руководителя-чиновника является совершенно естественным использование подведомственных или дружественных ему предприятий, но таким образом, чтобы об этом никто не знал. Вот мы сугубо гипотетически можем предположить, скажем, что строительство «муромского» дома было связано с МУП ТТП г. Орла. Или, например, с «Дорожной службой». Для заместителя, первого заместителя или самого сити-менеджера организовать такое строительство – не проблема. Такие строения, как правило, оформляются на какого-нибудь знакомого бизнесмена (мы знаем и эту тактику, которую практиковали некоторые ныне подследственные граждане в годы подготовки к 450-летию Орла). Муромский почему-то решил, что его уровня власти хватит для того, чтобы никто и никогда не проверял стоимость и степень готовности его дома. И решил отвечать за все сам. Скорее всего ответит. Хорошо, если по закону. А закон на самом деле регламентирует даже малейшие нюансы подобных случаев…

А НЕ ОБЪЯВИТЬ ЛИ МУРОМСКОМУ ЗАМЕЧАНИЕ ЗА «ВЕТХИЙ ДОМ»?

Именно таким вопросом были вынуждены задаваться как областные, так и городские руководители. Любопытно, конечно, но в его отношении закон позволяет применить четыре варианта взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии и увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой доверия.

Кстати, объяснения Муромского относительно того, что на строительство дома он официально получил разрешение и строил его несколько лет, никоим образом не меняют ситуацию в его пользу. Этот дом (а с виду он выглядит полностью готовым и, как указывают общественники, подключен к коммуникациям и пригоден для проживания), даже если он является объектом незавершенного строительства, является недвижимостью и подлежит указанию в справке госслужащего. Понятие «объект незавершенного строительства» возникает в момент приобретения следующих свойств недвижимого имущества: 1. объект должен быть прочно связан с землей; 2. его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению (ст.130 Гражданского кодекса РФ).

В данном случае имеются все эти признаки, и дом, если он даже не зарегистрирован, должен указываться в графе «Иное недвижимое имущество». Но Муромский его не указал….

Официально опубликованные сведения о доходах и имуществе Муромского и его семьи: Участок есть, а дома – нет.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. А где дом?

Давайте теперь изучим нормы федерального законодательства и их возможное применение в отношении проштрафившегося орловского сити-менеджера.

Основные статьи, которые применимы к ситуации Александра Муромского, не представившего в своей декларации конкретные сведения о доме, который расположен на находящемся у него в пользовании участке в поселке Горки, это ст. 20, ст. 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ. Мы не будем приводить все тексты статей, а познакомим читателей с теми их частями, которые впрямую относятся к сложившейся ситуации.

Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) предупреждение о неполном должностном соответствии.

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

Дополнительные детали можно найти в Федеральном законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 N 230-ФЗ и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Эти законы определяют основные рамки того, какие меры могут быть предприняты в отношении лиц, нарушающих порядок заполнения и подачи деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но точная детализация их содержится еще в одном документе, который называется Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» (вместе с «Обзором практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»). https://legalacts.ru/doc/pismo-mintruda-rossii-ot-21032016-n-18-210p-1526/

Документ Минтруда чрезвычайно обстоятельный и определяет, какие прегрешения государственных или муниципальных служащих являются малозначительными, а за какие чиновников нужно увольнять в связи с утратой доверия. Приложение №1 к Письму Минтруда называется: «Обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия» и касается той самой справки, в которой Муромский не указал свой дом.

Пункт 3. Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта приобретения имущества осуществлялось, например, путем:

а) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и одновременного неуказания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки;

б) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) в разделе 5 Справки.

Положение Муромского более чем шаткое. Даже кусок в рот не полезет…

Основных вариантов у защитников Муромского в областной и городской администрации два. Первый – признать проступок Муромского малозначительным. В Приложении № 2 к Письму Минтруда есть пример: «Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом (район типовой застройки жильем эконом-класса) дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год».

Второй способ – учесть всевозможные смягчающие обстоятельства, которых можно придумать довольно много. Минтруд называет такие:

а) совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;

б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

в) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065;

г) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки.

Наш прогноз: поскольку дом Муромского трудно признать «ветхим», его коллеги-защитники, даже собравшись в соответствующую комиссию, будут ссылаться на «смягчающие обстоятельства», в частности на то, что проступок совершен впервые и в отчетный период нет других нарушений. Еще будут говорить об отсутствии неснятых взысканий. «Добровольное сообщение» и «содействие», пожалуй, не прокатят, как ни крути, Муромский дом скрыл и пытался публично не признавать, что это является грубейшим нарушением закона. Мы считаем, что поначалу Муромскому вынесут выговор. «Замечание» — слишком мало, а «Неполное соответствие должности» — путь к увольнению, поскольку прокуратура скорее всего опротестует решение и потребует ужесточить санкции. На случай прокурорского реагирования и будет оставлен своего рода люфт: с выговора перейти на «неполное»…

P.S. В сегодняшней ситуации положение Александра Муромского не облегчается, а только осложняется тем, что он – член регионального политсовета «Единой России». И если руководство местного отделения скорее всего либо «не заметит» «дела Муромского» либо откажется давать ему принципиальную оценку, то на федеральном уровне, особенно в преддверии съезда партии, который состоится 23 ноября, нарушение требований действующего законодательства сити-менеджером будет воспринято как весьма неблагоприятный сигнал и, возможно, приведет к кадровым решениям…

Юридическая служба Агентcтва федеральных расследований FLB.RU