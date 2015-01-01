Сити-менеджер Андрей Усиков попросил управляющие компании поаккуратнее чистить крыши от снега

В ходе рабочего совещания в городской администрации сити-менеджер Орла Андрей Усиков попросил управляющие компании поаккуратнее счищать снег на плоских кровлях в областном центре. Проблема в том, что в ходе уборки снега и наледи может быть поврежден гидроизоляционный слой.

— А то у нас заставь дурака богу молиться — начинают снег счищать вместе с гидроизоляционным слоем. Лучше, если крыша нормальная, вообще туда не подниматься. Если только острая необходимость очищать от снега, но делать все необходимо очень и очень аккуратно! — отметил Андрей Усиков.

Между тем, прозвучало предложение вообще ограничить выход на кровлю всех посторонних, в том числе и многочисленных провайдеров, размещающих свое оборудование на крышах домов. Ключ от чердака должен находится у старшего по дому и никто без ведома самих жильцов подниматься на крышу не должен, — было отмечено в ходе рабочего совещания.

 

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Опубликовано 14 Фев 2017 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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