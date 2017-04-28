Сити-менеджер попросил уйти с рабочего совещания жителей дома без тепла и горячей воды

Сегодня, 6 июня, группа жильцов дома по улице Родзевича-Белевича пришла на рабочее совещание в городскую администрацию. Сити-менеджер Андрей Усиков не захотел обсуждать проблему жителей в рамках совещания, а попросил их зайти к нему в кабинет после. При этом произошла словесная пикировка с жильцами, во время которой орловцы просили всего-лишь выслушать их и помочь в решении проблемы. На это сити-менеджер заявил: «У вас нет проблемы, ваша проблема — навредить кому-нибудь».

Уже после совещания в присутствии многочисленных журналистов и в более спокойной обстановке состоялась встреча с жильцами дома, которые привели с собой маленьких детей. Весь ответ, который хотели услышать люди — власти работают над решением проблемы восстановления газопровода.

Напомним, именно из-за порыва трубы жители и остались без отопления и горячей воды. Проблема в том, что сейчас невозможно определить, за чей счет будут восстанавливать трубу. Сегодня-завтра состоится трехстороннее совещание с участием городских и областных властей, а также представителей «Газпрома». На этой встрече будет принято окончательное решение, каким образом оплатят работы по восстановлению газопровода. Либо из аварийного фонда области, либо из собственных средств газовой компании. А уже потом, когда закончатся все судебные тяжбы — деньги будут взысканы с того, кто и должен был оплачивать восстановление трубопровода. Кстати, жителей пригласили поучаствовать в совещании, чтобы они наконец-то получили четкий ответ — кто, за чей счет и в какие сроки восстановит им газоснабжение.

 

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Опубликовано 06 Июн 2017 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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