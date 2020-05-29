29 мая 2020



Ситуацией с заражением сотрудников «скорой помощи» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Орловской области провела проверку по сведениям, размещенным в СМИ и сети Интернет, о ненадлежащем обеспечении безопасности работников подстанции скорой медицинской помощи Заводского района г. Орла. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, было установлено, что тестирование работников подстанции на COVID -19 администрацией учреждения проводилось с нарушением предусмотренной периодичности. В нарушение требований, изложенных в постановлении главного государственного санитарного врача по Орловской области, не был своевременно определен круг лиц, контактировавших с работниками с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, и они не были отстранены от работы.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Кроме того, зампрокурора области внесено представление в адрес первого заместителя председателя облправительства.

 

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Опубликовано 29 мая 2020 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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