16 марта 2020



СК даст оценку бездействию чиновников, нарушивших права вдовы ветерана войны

По сообщениям средств массовой информации Следственными органами Следственного комитета РФ  по Орловской области  инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав 94-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла.

Предварительно установлено, что пенсионерка обратилась в администрацию города Ливны с просьбой провести к дому, в котором она проживает, водопровод. Однако должностные лица оставили обращение вдовы фронтовика без удовлетворения, мотивируя свой отказ отсутствием денежных средств в бюджете города.

Следствие намерено дать объективную оценку бездействию должностных лиц и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления, информирует региональное СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Мар 2020 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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