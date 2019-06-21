21 июня 2019



СК и прокуратура с помощью Путина узнали о проблеме фельдшеров орловской «скорой»

О ситуации, которая сложилась в связи с реорганизацией Плещеевской ЦРБ, орловские СМИ пишут с апреля 2019. Только вчера до обеда о пресс-конференции, на которой врачи объявили о готовящейся «итальянской забастовке», написало полтора десятка СМИ. Не только региональных, но и федеральных. Впрочем, эти публикации никак не повлияли на работу ни СК, ни прокуратуры. Зато когда во время «прямой линии» президент РФ Владимир Путин прочитал СМС о ситуации со службой «скорой помощи» — прозрели все и сразу.

Просто со сказочной оперативностью прокуратура области выявила нарушения прав граждан при принятии облдепартаментом здравоохранения решения о создании единой службы скорой медицинской помощи на территории г. Орла и Орловской области. Внезапно выяснилось, что «при принятии решения о формировании единой скорой медицинской помощи Департаментом здравоохранения области не были учтены требования Закона Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Также не приняты во внимание требования Закона Орловской области от 25.12.2012 №1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим в медицинских организациях, расположенных в сельской местности. Таким образом, бывшие работники БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ», перешедшие в результате реорганизации в БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» (расположенное в г. Орле) фактически лишились меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25 процентов окладов (должностных окладов) или тарифных ставок в системе оплаты труда. По фактам выявленных нарушений прав граждан заместителем прокурора области в адрес первого заместителя губернатора области внесено представление» — говорится в официальном релизе прокуратуры.

Следственный комитет оказался не столь оперативен и заявлений о выявленных нарушениях не сделал. Там только пообещали провести проверку. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано производство доследственной проверки в связи с озвученным на Прямой линии с Президентом РФ работниками «Скорой медицинской помощи вопроса о снижении им размера заработной платы. Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение» — говорится в официальном заявлении ведомства.

 

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Опубликовано 21 Июн 2019 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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