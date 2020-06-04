4 июня 2020



СК инициировал проверку по факту невыплаты зарплаты работникам обрабатывающих производств

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту образовавшейся в Орловской области задолженности по заработной плате на общую сумму более 8 миллионов рублей.
По данным СМИ, вся задолженность по заработной плате сложилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств.
По инициативе руководителя следственного управления проведено межведомственное совещание с руководством Государственной инспекции труда в Орловской области, на котором рассмотрены вопросы невыплаты заработной платы. По результатам совещание скоординированы дальнейшие действия следователей и специалистов инспекции труда по принятию действенных мер, направленных на погашение имеющейся задолженности по заработной плате.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователями запрошены финансовые и иные документы, производятся опросы работников и должностных лиц.
Следователи примут все меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

Налоговики предлагают орловчанам оценить качество оказанных госуслуг
В Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «А если завтра на Марс?» (12+)
В Ливнах злоумышленник обворовал парикмахерскую
Опубликовано 04 Июн 2020 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"