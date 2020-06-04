СК инициировал проверку по факту невыплаты зарплаты работникам обрабатывающих производств

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту образовавшейся в Орловской области задолженности по заработной плате на общую сумму более 8 миллионов рублей.

По данным СМИ, вся задолженность по заработной плате сложилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств.

По инициативе руководителя следственного управления проведено межведомственное совещание с руководством Государственной инспекции труда в Орловской области, на котором рассмотрены вопросы невыплаты заработной платы. По результатам совещание скоординированы дальнейшие действия следователей и специалистов инспекции труда по принятию действенных мер, направленных на погашение имеющейся задолженности по заработной плате.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователями запрошены финансовые и иные документы, производятся опросы работников и должностных лиц.

Следователи примут все меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.