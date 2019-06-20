СК инициировал проверку после обращения дольщиков на прямую линию с президентом

Проводится проверка по обращению участника долевого строительства на прямую линию с Президентом Российской Федерации

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению орловских дольщиков на прямую линию президента.

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Участник долевого строительства пожаловался на нарушение застройщиком – ООО «Компания Стройсервис» сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне «Первый» Орловского района, более чем на полтора года.

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В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.