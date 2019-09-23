СК «интенсивно» расследует уголовное дело в отношении медиков и лжеинвалидов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при получении выплат лицами, утратившими трудоспособность.

К уголовной ответственности привлекается группа лиц в составе 15 человек, в том числе четверо медицинских работников. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в городе Орле с 2015 года по март 2019 года подозреваемые, не имеющие соответствующих заболеваний для получения пенсионных выплат по утрате трудоспособности, воспользовавшись услугами посредника – местной жительницы, передав ей денежное вознаграждение, при содействии четверых подозреваемых из числа медицинских работников, получили фиктивны справки об инвалидности, которые предоставили в Пенсионный Фонд Российской Федерации по городу Орлу и Орловской области для получения пенсионных выплат на общую сумму более 1 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу интенсивно проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также на изобличение иных лиц, незаконно получающих пенсионные выплаты по утрате трудоспособности, и лиц, оказывающих содействие при оформлении фиктивных медицинских документов.

По уголовному делу следователями проведен значительный объем следственных действий, в том числе более 110 допросов, 48 обысков, назначены судебно-медицинские экспертизы: медико-социальные, фоноскопические, почерковедческие, химические, технико-криминалистические, компьютерные.

По результатам проведения экспертиз и других доказательств, собранных в ходе следствия, будет дана окончательная уголовно-правовая оценка действиям подозреваемых, информирует СУ СК по Орловской области.