СК начал проверку после сюжета на ТВ о многодетной семье погорельцев

По сообщениям СМИ о многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, проводится доследственная проверка.

Сегодня на одном из федеральных телеканалов транслировался сюжет о многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: дом, приобретенный на материнский капитал, сгорел.

Семья, где воспитываются шестеро несовершеннолетних детей, временно проживает в комнате (23 кв.м.), предоставленной администрацией сельского поселения. Условия для нормального проживания несовершеннолетних детей отсутствуют.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано производство доследственной проверки.

Со стороны следствия будут предприняты необходимые меры, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в том числе будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, а также оказание социальной и материальной помощи многодетным семьям, информирует пресс-служба регионального СУ СК.