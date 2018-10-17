СК намерен дать объективную оценку бездействию чиновников, ответственных за реконструкцию стадиона Ленина в Орле

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям ряда региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения контролирующих функций должностными лицами, в чью компетенцию входило осуществление контроля за качеством работ, проводимых при реконструкции стадиона Ленина в городе Орле.

В сообщениях СМИ отмечено, что на реконструкцию стадиона выделено из бюджета более 600 миллионов рублей, однако, из шести теннисных кортов функционирует только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля.

Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, допустившим сложившуюся ситуацию.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.