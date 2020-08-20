СК напомнил об общероссийском телефоне доверия для детей, подростков и их родителей

В Российской Федерации работает единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122, созданный для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный и анонимный.

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме для того, чтобы дети, их родители и просто люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога, напоминает СУ СК по Орловской области.