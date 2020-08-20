20 августа 2020



СК напомнил об общероссийском телефоне доверия для детей, подростков и их родителей

В Российской Федерации работает единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122, созданный для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный и анонимный.

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме для того, чтобы дети, их родители и просто люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога, напоминает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Авг 2020 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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