СК настаивает на заключении под стражу водителя троллейбуса

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ в связи с ДТП, произошедшем 9 октября с участием общественного транспорта. Кроме того, по инициативе руководителя следственного управления уголовное дела, возбужденное полицией за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств передано для дальнейшего расследования в производство СК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошены водители троллейбуса и автобуса, очевидцы ДТП. Кроме того, в автотранспортном предприятии и у индивидуального предпринимателя изъята техническая документация, информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз.

По результатам проведенных первоначальных следственных действий принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении водителя троллейбуса меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана объективная оценка действиям водителя автобуса, который, нарушив правила дорожного движения, высаживал и собирал пассажиров на проезжей части, не припарковав транспортное средство в установленном месте. Кроме того, уголовно-правовая оценка будет дана и действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию выпуска общественного транспорта на линию.

В настоящее время продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.

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