СК не подтвердил совершение противоправных действий мценским судьёй

СУ СК России по Орловской области не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении бывшей судьи М. за вынесение заведомо неправосудного решения.

Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области провело процессуальную проверку на основании уведомления квалификационной коллегии судей Орловской области о публикации в средствах массовой информации видеоролика хостинг-ресурса «youtube.com» с участием бывшей судьи М., в котором она сообщает о якобы вынесенном ею в период исполнения обязанностей судьи Мценского районного суда заведомо неправосудного приговора.

В результате проведенной процессуальной проверки факт вынесения М. заведомо неправосудного решения (приговора) своего объективного подтверждения не нашел.

М. пояснила, что 9-10 лет назад, когда она работала адвокатом, рассказывала девушке, представившейся журналистом, о своей работе. Согласия на видеозапись не давала. Сказанное в разговоре с журналистом не имело отношение к реальным уголовным делам, это были собирательные образы.

Кроме того, следствием в ходе проверки были истребованы и проанализированы все приговоры Мценского районного суда Орловской области в период с 1987 по 2003 годы, вынесенные судьей М. в отношении лиц с назначением наказания в виде исправительных работ. Интересующей следствие информации получено не было.

Таким образом, в ходе процессуальной проверки объективных данных, свидетельствующих о совершении М. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ, не получено, факт события преступления достоверно не установлен.

Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

По информации пресс-службы Орловского областного суда