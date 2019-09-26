26 сентября 2019



СК — об уголовном деле в отношении Артура Шлейхера

В Орловской области бывший руководитель коммерческой организации подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «321 Военно-строительное управление», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый с марта по июль 2016 года вступил в преступный сговор с руководством АО «Орелгортеплоэнерго», не имея намерения возврата денежных средств, заключил с генеральным директором указанной организации договоры целевого займа на достройку объектов социального назначения, а также ряд договоров на выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов предприятия.

Полученными 80 миллионами руб. подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив АО «Орелгортеплоэнерго», департаменту имущества и земельных отношений Орловской области материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования всем фигурантам дела будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.

По информации СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Сен 2019 в 13:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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