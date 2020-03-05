5 марта 2020



СК по Орловской области официально сообщил об уголовном деле в отношении экс-прокурора

5 марта СУ СК по Орловской области официально сообщило об уголовном деле в отношении бывшего старшего прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Орловской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемая с января 2018 года по декабрь 2019 года, злоупотребляя доверием ранее знакомых ей людей, взяла у них в долг крупные суммы денежных средств, не имея возможности исполнить финансовые обязательства.

В результате незаконных действий подозреваемой потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подробности читайте в № «Орловской среды» от 4 марта 2020 года («Очевидное невероятное»).

 

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Опубликовано 05 Мар 2020 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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