СК предупредил коммунальщиков о необходимости своевременной уборки снега с крыш

Руководство следственного управления СК России по Орловской области обращает внимание должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих компаний на необходимость выявления скоплений снега, наледи на кровлях домов, зданий, сооружений и их своевременную уборку.

СУ СК напоминает: ежегодно в Орловской области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежной наледи и сосулек. В результате потерпевшие получают серьезные травмы или погибают.

Так, в текущем году судом вынесен обвинительный приговор в отношении директора ООО «УК Спутник», действия которого следствие квалифицировало по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). ЧП произошло в январе 2019 года в Советском районе города Орла: с балкона 5-этажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу упала наледь, в результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В этом году осуждён и генеральный директор ООО «Первая городская управляющая компания». Следствием и судом установлено, что осужденный не принял действенных мер по очищению кровли и балконов обслуживаемого многоквартирного дома в городе Мценске. В результате в январе 2019 года упавшая с крыши снежная наледь травмировала 11-летнего ребенка. Пострадавший мальчик с переломом ключицы был госпитализирован в медицинское учреждение.

Таким образом, в случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.