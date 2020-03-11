СК проведет проверку из-за сообщений о ребенке-льготнике без лекарств

По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки. Следователи изучат — имел ли место факт необеспечения ребенка-инвалида льготными лекарственными препаратами и по какой причине. В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе ведомства.