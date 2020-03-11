11 марта 2020



СК проведет проверку из-за сообщений о ребенке-льготнике без лекарств

По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки. Следователи изучат — имел ли место факт необеспечения ребенка-инвалида льготными лекарственными препаратами и по какой причине. В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 11 Мар 2020 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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