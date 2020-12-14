СК проверит обеспечение водой жителей п. Знаменка и содержание местных дорог

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициирована доследственная проверка по факту обеспечения населения поселка Знаменка Орловского района некачественной водой, а также по факту ненадлежащего содержания дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

Напомним, СМИ сообщили о видеообращении жителей поселка Знаменка к президенту Владимиру Путину; ролик появился недавно в соцсетях.