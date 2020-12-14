14 декабря 2020



СК проверит обеспечение водой жителей п. Знаменка и содержание местных дорог

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициирована доследственная проверка по факту обеспечения населения поселка Знаменка Орловского района некачественной водой, а также по факту ненадлежащего содержания дорожной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

Напомним, СМИ сообщили о видеообращении жителей поселка Знаменка к президенту Владимиру Путину; ролик появился недавно в соцсетях.

 

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Опубликовано 14 Дек 2020 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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