10 марта 2020



СК проверит сообщения СМИ о малыше, пострадавшем от удара током

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки. По данным СМИ, 9 марта 2020 года в Северном районе города Орла маленький ребенок получил удар током от металлического столба, на котором располагалась открытая ниша с оголенными проводами. С места происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети.

 

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Опубликовано 10 Мар 2020 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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