СК проверит торговлю марками с портретом Гитлера

Следственным комитетом и по сообщению наших коллег с ГТРК “Орел” инициирована доследственная проверка. Напомним, журналисты обратили внимание, что в орловских киосках за 290 рублей продают марки с портретом лидера фашистской Германии.

Тема получила широкое освещение в СМИ. Как уточнили в пресс-службе СК, в настоящее время реализация данной продукции прекращена. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.