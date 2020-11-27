27 ноября 2020



СК проверит торговлю марками с портретом Гитлера

Следственным комитетом и по сообщению наших коллег с ГТРК “Орел” инициирована доследственная проверка. Напомним, журналисты обратили внимание, что в орловских киосках за 290 рублей продают марки с портретом лидера фашистской Германии.

Тема получила широкое освещение в СМИ. Как уточнили в пресс-службе СК, в настоящее время реализация данной продукции прекращена. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2020 в 11:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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