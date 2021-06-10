10 июня 2021



СК проверяет факты нарушения прав орловских медиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщению средств массовой информации, а также материалов, представленных органами прокуратуры, инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав медицинских работников, которым не были произведены выплаты по программе «Земский фельдшер».

09.06.2021 в программе «Сегодня» на канале НТВ размещен видеосюжет под заголовком «Орловские медики месяцами не могут добиться надбавок за переезд в село». В сюжете обращено внимание на то, что в Орловской области фельдшерам службы скорой помощи, которые переехали работать в сельскую местность, департамент здравоохранения области не выплатил средства, полагающиеся в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Земский фельдшер».

Сотрудники скорой помощи необоснованно исключены из программы должностными лицами органов здравоохранения области, что привело к нарушению их прав и повлекло обращения в судебные органы и прокуратуру. До настоящего времени выплаты не произведены.

В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят данные вопросы.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 10 Июн 2021 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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