30 августа 2021



СК проверяет факты расстрела нацистами и их пособниками жителей Знаменского района

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, из архивных данных следует, что в немецком карательном отряде под названием «Украинская компания», созданном в июне 1942 года и численностью около 50 человек, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство отряда входили — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.

Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В 1943 году также были получены показания о расстрелах членами карательного отряда «Украинская компания», которым командовал «Гетман» мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года, в том числе жителей д.Пешково, д.Сенак, п. Веселый, д.Узкая, д.Каменка и других населенных пунктов – стариков, женщин, детей.

На место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области, выехала следственно – оперативная группа в составе исполняющего обязанности руководителя следственного управления Павла Ермакова, следователей по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), следователей-криминалистов, которыми организованно проведение осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. По завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз.

УФСБ России по Орловской области поручено установить очевидцев преступления, родственников погибших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Жители Орловской области могут позвонить на «горячую экологическую линию»
Орловцев опять ждут ненастные выходные
Президентские выплаты получат даже те дети, кто еще не поступил в школу или выпустился из 9 класса
Опубликовано 30 Авг 2021 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"