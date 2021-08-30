СК проверяет факты расстрела нацистами и их пособниками жителей Знаменского района

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по поручению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, из архивных данных следует, что в немецком карательном отряде под названием «Украинская компания», созданном в июне 1942 года и численностью около 50 человек, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство отряда входили — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.

Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В 1943 году также были получены показания о расстрелах членами карательного отряда «Украинская компания», которым командовал «Гетман» мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года, в том числе жителей д.Пешково, д.Сенак, п. Веселый, д.Узкая, д.Каменка и других населенных пунктов – стариков, женщин, детей.

На место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области, выехала следственно – оперативная группа в составе исполняющего обязанности руководителя следственного управления Павла Ермакова, следователей по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), следователей-криминалистов, которыми организованно проведение осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. По завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз.

УФСБ России по Орловской области поручено установить очевидцев преступления, родственников погибших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.