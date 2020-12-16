СК проверяет орловских чиновников, оставивших людей без воды

Следственными органами СК России по сообщениям региональных средств массовой информации проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц органов местного самоуправления, которые на протяжении длительного времени не принимают мер по организации обеспечения водой жителей населенного пункта Лесная Орловского района.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, информирует СУ СК.