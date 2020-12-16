16 декабря 2020



СК проверяет орловских чиновников, оставивших людей без воды

Следственными органами СК России по сообщениям региональных средств массовой информации проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц органов местного самоуправления, которые на протяжении длительного времени не принимают мер по организации обеспечения водой жителей населенного пункта Лесная Орловского района.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные  на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, информирует СУ СК.

 

У кого кастрюля больше?
На дорогах Орловской области выставили ветеринарные посты
В этом году на орловских дорогах погибли трое детей, 80 пострадали
Опубликовано 16 Дек 2020 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"