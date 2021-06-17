17 июня 2021



СК проверяет орловских коммунальщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жительницы Заводского района города Орла.

17.06.2021 на сайте сетевого издания «Орелтаймс» была размещена публикация под заголовком: «Орловчанка получила несколько переломов и ушибов из-за бездействия коммунальщиков». В публикации обращено внимание на то, что коммунальные службы длительное время не проводят ремонтные работы дворовой территории одного из многоквартирных домов в Заводском районе  Орла, в результате чего 11.06.2021 пожилая местная жительница при входе в подъезд получила телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

В Орле обозначили место для строительства новой школы в Зареченском микрорайоне
Референтный центр запустил проект «Обратная связь»
170 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области
Опубликовано 17 Июн 2021 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"