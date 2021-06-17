СК проверяет орловских коммунальщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жительницы Заводского района города Орла.

17.06.2021 на сайте сетевого издания «Орелтаймс» была размещена публикация под заголовком: «Орловчанка получила несколько переломов и ушибов из-за бездействия коммунальщиков». В публикации обращено внимание на то, что коммунальные службы длительное время не проводят ремонтные работы дворовой территории одного из многоквартирных домов в Заводском районе Орла, в результате чего 11.06.2021 пожилая местная жительница при входе в подъезд получила телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.