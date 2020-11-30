СК проверяет законность изъятия из семьи несовершеннолетнего ребенка и помещения его в психиатрический стационар
Следственными органами СК России по Орловской области по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по озвученной в СМИ информации проводится доследственная проверка по факту изъятия из многодетной семьи органами опеки и попечительства несовершеннолетнего ребёнка, страдающего ДЦП, и законности помещения его в психиатрический стационар.
В настоящее время опрашиваются должностные лица, анализируется необходимая документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.