СК проверяет законность изъятия из семьи несовершеннолетнего ребенка и помещения его в психиатрический стационар

Следственными органами СК России по Орловской области по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по озвученной в СМИ информации проводится доследственная проверка по факту изъятия из многодетной семьи органами опеки и попечительства несовершеннолетнего ребёнка, страдающего ДЦП, и законности помещения его в психиатрический стационар.

В настоящее время опрашиваются должностные лица, анализируется необходимая документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.