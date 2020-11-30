30 ноября 2020



СК проверяет законность изъятия из семьи несовершеннолетнего ребенка и помещения его в психиатрический стационар

Следственными органами СК России по Орловской области по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по озвученной в СМИ информации проводится доследственная проверка по факту  изъятия из многодетной семьи органами опеки и попечительства несовершеннолетнего ребёнка, страдающего ДЦП, и законности помещения его в психиатрический стационар.

В настоящее время опрашиваются должностные лица, анализируется необходимая документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2020 в 14:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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