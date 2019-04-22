СК проверяет законность закрытия сельских школ в Орловской области

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, проверка была организована после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет о протестах жителей Покровского района, которые пожаловались на оптимизацию образовательных учреждений, в том числе полное закрытие некоторых из них.

Кроме того, родители школьников высказали недовольство аварийным состоянием поселковых дорог, по которым предполагается ежедневно перевозить детей в другие образовательные учреждения, что может представлять угрозу для их жизни и здоровья.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку законности действиям лиц, в компетенцию которых входят вопросы, связанные с организацией этого процесса.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.