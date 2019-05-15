15 мая 2019



СК проводит доследственную проверку по видео, где мужчина в полицейской форме избивает задержанного

Следственными органами регионального СК РФ проводится доследственная проверка по факту противоправных действий сотрудника полиции, который, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к неустановленному мужчине. Противоправные действия сотрудника полиции зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с которой неизвестными лицами предана гласности, — сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее время устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Граждан, в том числе и пострадавшего от действий полицейского, кому известно об обстоятельствах произошедшего, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-920-815-65-55, 8 (4862) 73-29-75.

 

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Опубликовано 15 мая 2019 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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