СК проводит проверку по фактам нарушения жилищных прав сирот

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения жилищных прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

Следствие даст надлежащую юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав сирот.

Ход и результаты проверки поставлены руководителем следственного управления на особый контроль, сообщает СУ СК по Орловской области.