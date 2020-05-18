18 мая 2020



СК проводит проверку по фактам нарушения жилищных прав сирот

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения жилищных прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

Следствие даст надлежащую юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав сирот.

Ход и результаты проверки поставлены руководителем следственного управления на особый контроль, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 мая 2020 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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