СК проводит проверку по факту нарушения прав многодетных семей в Орле

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям ряда региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав многодетных семей, проживающих на территории города Орла.

В СМИ появились сведения о том, что в Орле 858 многодетных семей не могут воспользоваться мерой социальной поддержки — получить земельные участки под строительство жилья.

В рамках проверки следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.