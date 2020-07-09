СК проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам МУП «Благоустройство г. Болхова»

8 июля в газете «Орловская среда» был опубликован материал «А зарплату не спрашивай» о невыплате зарплаты работникам муниципального предприятия «Благоустройство г. Болхова». Обратившиеся в «Орловскую среду» граждане рассказали, что вот уже почти год они не могут добиться зарплаты за отработанные три месяца. На их жалобы никто не реагирует. Решение суда должным образом не исполняется.

В этот же день, 8 июля, следственными органами СК России по Орловской области было инициировано производство доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам МУП «Благоустройство г. Болхова».

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работников предприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом и результатами доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК.