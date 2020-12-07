СК проводит проверку по факту проживания престарелой женщины в полуразрушенном доме

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту проживания престарелой 81-летней женщины в условиях, создающих угрозу для жизни и здоровья.

СМИ сообщают, что в Покровском районе Орловской области в полуразрушенном доме проживает престарелая женщина, пережившая Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что женщина имеет право на дополнительную социальную поддержку, должностные лица органов местного самоуправления необходимую помощь в вопросах улучшения ее жилищных условий не оказывают.

В ходе доследственной проверки будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц, ответственных за принятие мер социальной поддержки льготной категории граждан.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.