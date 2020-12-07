7 декабря 2020



СК проводит проверку по факту проживания престарелой женщины в полуразрушенном доме

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту проживания престарелой 81-летней женщины в условиях, создающих угрозу для жизни и здоровья.

СМИ сообщают, что в Покровском районе Орловской области в полуразрушенном доме проживает престарелая женщина, пережившая Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что женщина имеет право на дополнительную социальную поддержку, должностные лица органов местного самоуправления необходимую помощь в вопросах улучшения ее жилищных условий не оказывают.

В ходе доследственной проверки будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц, ответственных за принятие мер социальной поддержки льготной категории граждан.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.

 

В Орле пройдет фестиваль «Юморина — 2013»
В Орловской области определили лучшего сотрудника полиции
ОНФ просит городские власти установить светофор на опасном перекрёстке в Орле
Опубликовано 07 Дек 2020 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"