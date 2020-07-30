СК проводит проверку «по факту выявления бездомного мужчины-инвалида»

По сообщениям СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту выявления бездомного мужчины-инвалида, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Напомним, материал о бездомном мужчине-инвалиде без документов, который вынужден жить на улице и голодать, «Орловская среда» опубликовала 29 июля. СК инициировал проверку в этот же день.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области, в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы социальной защиты инвалидов.