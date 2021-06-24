СК рассказал о поисках пропавшего ребёнка и расследовании уголовного дела

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы села Казарь Залегощенского района Орловской области

В ходе расследования уголовного дела следователями и волонтерами не прекращаются масштабные поисковые мероприятия в природной среде, радиус поиска расширяется. В поиске задействовано свыше 300 человек из различных регионов России. Следователями-криминалистами следственного управления с применением беспилотного летательного аппарата продолжается обследование территории Залегощенского района, прилегающей к месту исчезновения пропавшей. Сотрудниками ГУ МЧС по Орловской области обследуются все близлежащие водные объекты. На настоящий момент по уголовному делу допрошено в качестве свидетелей свыше 70 человек, назначено более 15 судебных экспертиз.

Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев автомобильных видеорегистраторов и другой видеозаписывающей техники, в объективы которой могла попасть пропавшая.

В связи со сложностью расследования уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления, информирует СУ СК.