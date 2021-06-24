24 июня 2021



СК рассказал о поисках пропавшего ребёнка и расследовании уголовного дела

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы села Казарь Залегощенского района Орловской области

В ходе расследования уголовного дела следователями и волонтерами не прекращаются масштабные поисковые мероприятия в природной среде, радиус поиска расширяется. В поиске задействовано свыше 300 человек из различных регионов России. Следователями-криминалистами следственного управления с применением беспилотного летательного аппарата продолжается обследование территории Залегощенского района, прилегающей к месту исчезновения пропавшей. Сотрудниками ГУ МЧС по Орловской области  обследуются все близлежащие водные объекты. На настоящий момент по уголовному делу допрошено в качестве свидетелей свыше 70 человек, назначено более 15 судебных экспертиз.

Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев автомобильных видеорегистраторов и другой видеозаписывающей техники, в объективы которой могла попасть пропавшая.

В связи со сложностью расследования уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления, информирует СУ СК.

 

Пушкинский День в Орле
В Орле осужден бывший полицейский, избивший коллегу
Жителей Дмитровска избавят от лис
Опубликовано 24 Июн 2021 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"