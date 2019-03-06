СК расследует «огнестрел» в Троснянском районе

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Троснянского района.

4 марта 2019 года в селе Никольское Троснянского района в частном доме обнаружено тело 60-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, информирует пресс-служба регионального СУ СК.