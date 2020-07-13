СК разбирается с плохой дорогой к должанской школе

Следственными органами СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц при организации транспортной доступности одной из школ Должанского района: дети из-за отсутствия безопасного дорожного покрытия вынуждены преодолевать расстояние в два километра по плохой дороге.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в настоящее время должностные лица администрации района и поселения устранили большую часть нарушений, в том числе оборудована остановка общественного транспорта, отремонтированы более 500 метров дороги. Всего на эти цели израсходованы 1 миллион 600 тысяч рублей.

Однако региональные средства массовой информации сообщают, что работы по дальнейшему ремонту участка дороги приостановлены ввиду отсутствия денежных средств.

Следствие проверит качество и полноту выполненного объема работ, примет исчерпывающие меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления.