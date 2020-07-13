13 июля 2020



СК разбирается с плохой дорогой к должанской школе

Следственными органами СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц при организации транспортной доступности одной из школ Должанского района: дети из-за отсутствия безопасного дорожного покрытия вынуждены преодолевать расстояние в два километра по плохой дороге.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в настоящее время должностные лица администрации района и поселения устранили большую часть нарушений, в том числе оборудована остановка общественного транспорта, отремонтированы более 500 метров дороги. Всего на эти цели израсходованы 1 миллион 600 тысяч рублей.

Однако региональные средства массовой информации сообщают, что работы по дальнейшему ремонту участка дороги приостановлены ввиду отсутствия денежных средств.

Следствие проверит качество и полноту выполненного объема работ, примет исчерпывающие меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления.

 

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Опубликовано 13 Июл 2020 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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