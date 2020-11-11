СК сообщает о дополнительном эпизоде преступной деятельности бывшего заместителя главы администрации Орла

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области во взаимодействии с органами прокуратуры в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Романа Игнатушина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности по аналогичному составу преступления.

По версии следствия, Игнатушин и иные должностные лица администрации города Орла с 2015 по 2017 годы не приняли мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению многоквартирных домов: № 92 «а» по ул. Латышских стрелков, № 1 по ул. Брянской, № 73 по ул. Черкасской, № 17 по пер. Маслозаводскому города Орла.

В результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц наступили тяжкие последствия в виде нарушения прав и законных интересов жильцов домов на обеспечение безопасности и благоустроенное жилье, поскольку длительное время дома находились в ненадлежащем состоянии, разрушались стены, кровля, изнашивались инженерные сети, и жителям приходилось проживать в таких условиях.

Напомним, ранее следствие сообщало о возбуждении уголовных дел в отношении Игнатушина по факту бездействия и ненадлежащего принятия мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению жителей многоквартирных домов: № 15 по Кромскому шоссе, № 102 по Наугорскому шоссе, № 11 по ул. Паровозной, № 88 по ул. Емельяна Пугачева города Орла.

В настоящее время расследование всех пяти эпизодов преступлений продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.